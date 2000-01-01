Игроки «Аль-Насра» устроили Роналду сюрприз. Видео
Криштиану вернулся из сборной в «Аль-Наср». Одноклубники встретили форварда по-особому и устроили ему сюрприз на первой тренировке. Какой?
Крутой подарок
Игроки «Аль-Насра» приготовили для Роналду торт. Так они поздравили его с 40 голами в 2023 году и 127 голами за сборную Португалии. Криштиану явно оценил!
Игроки «Аль-Насра» устроили Роналду сюрприз. Они необычно встретили Криштиану из сборной
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