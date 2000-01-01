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Сколько игр пропустил Неймар из-за травм?
Сколько игр пропустил Неймар из-за травм?
Только вернувшись после мышечных проблем, Неймар порвал крестообразные связки колена. Сколько времени бразилец провёл на поле, а сколько пропустил из-за травм?
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Игры и голы
Игры и голы
На счету Неймара 631 матч за клубы и сборную. В этих играх вингер забил 375 голов и отдал 252 ассиста.
Травмы
Травмы
Всего за карьеру Неймар пропустил 195 встреч из-за травм. Из серьёзных повреждений у бразильца были перелом плюсневой кости, повреждения лодыжки, в том числе разрыв сухожилия, несколько травм приводящей мышцы.
У Неймара очередная травма. Сколько игр из-за повреждений форвард пропустил за карьеру?
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