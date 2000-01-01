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Топ-10 самых дорогих российских футболистов
Топ-10 самых дорогих российских футболистов
Портал Transfermarkt составил список из самых дорогих российских игроков. Как выглядит топ-10?
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10-е место: Константин Тюкавин
10-е место: Константин Тюкавин
Стоимость нападающего «Динамо» — € 8 млн.
9-е место: Сергей Пиняев
9-е место: Сергей Пиняев
Нападающий «Локомотива» также оценивается в € 8 млн.
8-е место: Алексей Миранчук
8-е место: Алексей Миранчук
Стоимость полузащитника «Аталанты» — € 9 млн.
7-е место: Александр Соболев
7-е место: Александр Соболев
Нападающий «Спартака» оценивается в € 9 млн.
6-е место: Далер Кузяев
6-е место: Далер Кузяев
Стоимость полузащитника «Гавра» — € 10 млн.
5-е место: Иван Обляков
5-е место: Иван Обляков
€ 10 млн стоит и полузащитник ЦСКА.
4-е место: Фёдор Чалов
4-е место: Фёдор Чалов
Стоимость нападающего ЦСКА — € 12 млн.
3-е место: Арсен Захарян
3-е место: Арсен Захарян
Полузащитник «Реала Сосьедад» оценивается в € 15 млн.
2-е место: Матвей Сафонов
2-е место: Матвей Сафонов
Стоимость вратаря «Краснодара» — € 16 млн.
1-е место: Александр Головин
1-е место: Александр Головин
Лидер топа — полузащитник «Монако». Его трансферная стоимость равна € 30 млн.
Топ-10 самых дорогих российских футболистов. Кто, кроме Головина?
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