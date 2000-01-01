Космическая посещаемость матча любителей в России
Невероятный матч прошёл в финале Кубка любительских команд СФФ «Центр». На встречу между клубами «Орёл» и «Локомотив» Лиски пришли почти 10 тысяч человек!
Важный матч
«Орёл» разгромил «Локомотив» со счётом 4:1, покер за победителей оформил Евгений Рагулькин. Благодаря этому команда из Орла получила право выступать во Второй лиге.
Море зрителей
За важнейшим матчем наблюдали 9150 болельщиков. Это космические цифры для России. Для сравнения, в прошлом сезоне РПЛ средняя посещаемость матчей была 9426 зрителей.
Космические цифры для России! Почти 10 тысяч болельщиков на матче любителей
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