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Топ-7 клубов АПЛ по xG
Топ-7 клубов АПЛ по xG
Пауза на матчи сборных закончилась, а значит, вновь стартуют клубные турниры. До перерыва команды наколотили немало голов. Но как выглядит топ-7 команд АПЛ по xG (ожидаемые голы) без учёта пенальти?
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7-е место: «Челси»
7-е место: «Челси»
По данным портала Understat, xG «Челси» без учёта пенальти — 15,79. Реальное количество голов команды — 11. Клуб занимает 11-е место в АПЛ.
6-е место: «Манчестер Сити»
6-е место: «Манчестер Сити»
xG «горожан» — 16,80, а реальное количество голов — 17. Команда Хосепа Гвардиолы идёт на третьем месте в АПЛ.
5-е место: «Ливерпуль»
5-е место: «Ливерпуль»
По оценкам, xG «Ливерпуля» — 18,74, при этом команда Юргена Клоппа забила 18 голов. Клуб занимает четвёртое место в АПЛ.
4-е место: «Ньюкасл»
4-е место: «Ньюкасл»
Ожидаемых голов у «сорок» — 18,78, а реальных — 20. Команда расположилась на восьмом месте в АПЛ.
3-е место: «Брайтон»
3-е место: «Брайтон»
xG «чаек» оценивается в 18,26 гола, хотя в реальности команда забила 21 мяч. «Брайтон» занимает шестое место в АПЛ.
2-е место: «Эвертон»
2-е место: «Эвертон»
По данным Understat, число ожидаемых голов равно 17,56. «Ириски» при этом забили всего девять голов. Команда идёт на 16-м месте в АПЛ.
1-е место: «Тоттенхэм»
1-е место: «Тоттенхэм»
xG «шпор» — 17,59, а количество забитых голов — 18. Клуб лидирует в АПЛ.
Аутсайдер обошёл «Сити» и «Ливерпуль»! Топ-7 команд АПЛ по xG
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