Аутсайдер обошёл «Сити» и «Ливерпуль»! Топ-7 команд АПЛ по xG

Топ-7 клубов АПЛ по xG

Пауза на матчи сборных закончилась, а значит, вновь стартуют клубные турниры. До перерыва команды наколотили немало голов. Но как выглядит топ-7 команд АПЛ по xG (ожидаемые голы) без учёта пенальти?