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Мбаппе отдал кофту девочке. Видео
Мбаппе отдал кофту девочке. Видео
Во время матча Франция — Шотландия Килиан заметил, что девочка, выводившая его на поле, замёрзла. Форвард снял с себя кофту и надел на ребёнка. Очень милый поступок!
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Милый поступок Мбаппе! Килиан отдал свою кофту замёрзшей девочке
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