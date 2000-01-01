Мбаппе отдал кофту девочке. Видео
Во время матча Франция — Шотландия Килиан заметил, что девочка, выводившая его на поле, замёрзла. Форвард снял с себя кофту и надел на ребёнка. Очень милый поступок!
Милый поступок Мбаппе! Килиан отдал свою кофту замёрзшей девочке
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