Топ-5 дриблёров Европы. Кто там, кроме Месси?
Дриблинг — неотъемлемая часть футбола. Как выглядит пятёрка лучших дриблёров топ--лиг Европы в истории по версии Opta Sport?
5-е место — Заха
За время выступления в европейских лигах Уилфрид сделал 972 успешные обводки.
4-е место — Неймар
За «ПСЖ» и «Барселону» бразилец сделал 984 успешные попытки дриблинга.
3-е место — Рибери
За карьеру Франк сделал 1061 успешную обводку.
2-е место — Азар
За «Лилль», «Челси» и «Реал» Эден сделал 1285 успешных попыток дриблинга.
1-е место — Месси
Лидер топа — Лионель. В составе «Барселоны» и «ПСЖ» аргентинец сделал 2358 успешных обводок.
Топ-5 лучших дриблёров Европы в истории. Кто там, кроме Месси?
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