Крутой перформанс фанатов «Аль-Насра» для Роналду
Фанаты «Аль-Насра» подготовили крутой перформанс для Криштиану Роналду в матче с «Дамаком» (2:1). Болельщики решили оригинально поздравить форварда с очередным достижением в сборной Португалии!
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В честь 200 матчей Криштиану за сборную фанаты устроили шоу, представив Роналду в образе супергероя в цветах «Аль-Насра» и Португалии.
Фанаты «Аль-Насра» устроили крутой перформанс в честь достижения Роналду в сборной
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