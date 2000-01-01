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Крутой перформанс фанатов «Аль-Насра» для Роналду
Крутой перформанс фанатов «Аль-Насра» для Роналду
Фанаты «Аль-Насра» подготовили крутой перформанс для Криштиану Роналду в матче с «Дамаком» (2:1). Болельщики решили оригинально поздравить форварда с очередным достижением в сборной Португалии!
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В честь 200 матчей Криштиану за сборную фанаты устроили шоу, представив Роналду в образе супергероя в цветах «Аль-Насра» и Португалии.
Фанаты «Аль-Насра» устроили крутой перформанс в честь достижения Роналду в сборной
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