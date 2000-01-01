Фанаты «Аль-Насра» устроили крутой перформанс в честь достижения Роналду в сборной

Крутой перформанс фанатов «Аль-Насра» для Роналду

Фанаты «Аль-Насра» подготовили крутой перформанс для Криштиану Роналду в матче с «Дамаком» (2:1). Болельщики решили оригинально поздравить форварда с очередным достижением в сборной Португалии!