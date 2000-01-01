У «Аякса» худшая безвыигрышная серия в истории
У «Аякса» реальные проблемы. После восьми туров Эредивизии клуб идёт в зоне вылета и бьёт очередные антирекорды. Это худший старт амстердамцев в истории.
Сейчас «Аякс» занимает 17-е место в Эредивизии с пятью очками. До этого за 123 года существования амстердамцы не набирали менее семи очков после первых шести игр.
Антирекорд
«Аякс» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах. На счету команды пять поражений и три ничьих. Это худшая безвыигрышная серия в истории амстердамцев с момента создания профессионального футбола в Нидерландах в 1954 году.
У «Аякса» худшая безвыигрышная серия в истории. Клуб буквально опускается на дно
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