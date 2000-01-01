У «Аякса» худшая безвыигрышная серия в истории. Клуб буквально опускается на дно

Антирекорд

«Аякс» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах. На счету команды пять поражений и три ничьих. Это худшая безвыигрышная серия в истории амстердамцев с момента создания профессионального футбола в Нидерландах в 1954 году.