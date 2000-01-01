Головин — лучший по голам из-за штрафной в топ-5
3-е место — Тён Копмейнерс
Полузащитник «Аталанты» с начала прошлого сезона забил пять мячей из-за пределов штрафной.
2-е место — Федерико Вальверде
У полузащитника «Реала» на счету пять голов из-за пределов штрафной за два сезона.
1-е место — Александр Головин
Полузащитник «Монако» забил из-за пределов штрафной шесть раз за два сезона.
Головин — лучший по голам из-за штрафной в топ-5 лигах за два года. Кого он обошёл?
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