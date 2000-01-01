Пике отвлёкся на телефон и упал в двухметровую яму. Выглядело страшно

Пике упал в двухметровую яму. Видео

Неприятная история случилась с Жераром Пике на открытии медиафутбольного турнира в Мексике. Экс-защитник «Барселоны» пошёл раздавать автографы, но отвлёкся на телефон, не заметил двухметровую яму – и упал в неё. Выглядело страшно. К счастью, обошлось без серьёзных травм.