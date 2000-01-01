Пепе — самый возрастной полевой игрок Лиги чемпионов. Чей рекорд он побил?

Опытнейшие игроки

До этого самыми возрастными полевыми игроками Лиги чемпионов были защитник «Милана» Алессандро Костакурта и защитник «Рейнджерс» Дэвид Уэйр. Они играли в возрасте 40 лет и 211 дней.