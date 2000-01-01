Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории ЛЧ
Официально: защитник «Порту» Пепе — самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов. В матче с «Антверпеном» (4:1) бразилец сыграл в возрасте 40 лет и 241 дня. Чей рекорд побил Пепе?
Опытнейшие игроки
До этого самыми возрастными полевыми игроками Лиги чемпионов были защитник «Милана» Алессандро Костакурта и защитник «Рейнджерс» Дэвид Уэйр. Они играли в возрасте 40 лет и 211 дней.
Пепе — самый возрастной полевой игрок Лиги чемпионов. Чей рекорд он побил?
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