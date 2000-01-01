Салах — лучший бомбардир из АПЛ в истории еврокубков. Кого он обошёл?

Салах установил новый рекорд в еврокубках

«Ливерпуль» обыграл «Тулузу» (5:1) в Лиге Европы. Один из мячей в матче забил Мохамед. Этот гол позволил форварду установить новый рекорд — стать лучшим бомбардиром АПЛ в еврокубках. Как выглядит топ-3?