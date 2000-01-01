Салах установил новый рекорд в еврокубках
«Ливерпуль» обыграл «Тулузу» (5:1) в Лиге Европы. Один из мячей в матче забил Мохамед. Этот гол позволил форварду установить новый рекорд — стать лучшим бомбардиром АПЛ в еврокубках. Как выглядит топ-3?
3-е место — Агуэро
Экс-форвард «Манчестер Сити» забил в еврокубках 40 голов в 68 матчах.
2-е место — Анри
На счету экс-нападающего «Арсенала» 42 гола в 84 матчах еврокубков.
1-е место — Салах
Форвард «Ливерпуля» забил 43 мяча в 68 еврокубковых матчах.
Салах — лучший бомбардир из АПЛ в истории еврокубков. Кого он обошёл?
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