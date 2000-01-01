Восемь непобедимых команд Лиги чемпионов
Прошла половина группового этапа ЛЧ. В турнире всё ещё остались команды, не потерпевшие ни одного поражения. Что это за клубы?
«Бавария»
Мюнхенцы выиграли все три матча и лидируют в группе A с девятью очками.
«Реал»
Мадридцы одержали три победы. Испанская команда занимает первое место в группе C с девятью очками.
«Реал Сосьедад»
На счету бело-голубых две победы и одна ничья. Испанцы лидируют в группе D с семью очками (обходят «Интер» по дополнительным показателям).
«Барселона»
Каталонцы выиграли все три матча. Сине-гранатовые располагаются на первом месте в группе H с девятью очками.
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне выиграла один матч и дважды сыграла вничью. Мадридцы занимают второе место в группе E с пятью очками.
«Манчестер Сити»
«Горожане» одержали три победы. Англичане лидируют в группе G с девятью очками.
«Интер»
На счету миланцев две победы и одна ничья. Итальянцы идут вторыми в группе D с семью очками, уступая «Реалу Сосьедад» по дополнительным показателям.
«Ланс»
Французская команда выиграла один матч и дважды сыграла вничью. Клуб занимает второе место в группе B с пятью очками.
Восемь непобедимых команд Лиги чемпионов. Кто ещё ни разу не проиграл в этом сезоне?
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