Кейн установил новый рекорд Бундеслиги!
«Бавария» разгромила «Дармштадт 98» в 9-м туре Бундеслиги. Хет-триком в матче отметился Гарри Кейн. Три гола позволили англичанину установить крутой рекорд Бундеслиги!
Первый в истории
В первых девяти матчах в Бундеслиге за «Баварию» Кейн забил 12 голов. Такое не удавалось ещё ни одному футболисту в истории Бундеслиги.
Крутой старт
По ходу сезона Кейн уже побил рекорд Герда Мюллера, Мирослава Клозе и Марио Манджукича по голам в первых матчах за «Баварию». А также достижение Эрлинга Холанда по числу очков по системе «гол+пас» в стартовых матчах турнира.
Новый рекорд Кейна в Германии. Вот это старт в «Баварии»!
Читайте также
Антирекорды «Спартака» в игре с «Факелом»
«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с историческим отрывом
Месси не получит премию самому ценному игроку МЛС
Восемь непобедимых команд Лиги чемпионов
Салах установил новый рекорд в еврокубках
Топ-10 самых дорогих футбольных лиг мира
Пепе стал самым возрастным полевым игроком ЛЧ
Гвардиола повторил личный рекорд в ЛЧ
Милый сюрприз фанатов «Аталанты» для экс-игрока
Пике упал в двухметровую яму. Видео
Топ-7 самых дорогих игроков Саудовской Про-Лиги
Беллингем повторил крутое достижение в «Реале»
Крутая реакция Шмейхеля на отбитый пенальти Онана
Лучшие бомбардиры из топ-5 лиг Европы
Непобедимые команды топ-10 лиг Европы
После перехода Месси в МЛС рекордная посещаемость!