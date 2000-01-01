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Кейн установил новый рекорд Бундеслиги!
Кейн установил новый рекорд Бундеслиги!
«Бавария» разгромила «Дармштадт 98» в 9-м туре Бундеслиги. Хет-триком в матче отметился Гарри Кейн. Три гола позволили англичанину установить крутой рекорд Бундеслиги!
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Первый в истории
Первый в истории
В первых девяти матчах в Бундеслиге за «Баварию» Кейн забил 12 голов. Такое не удавалось ещё ни одному футболисту в истории Бундеслиги.
Крутой старт
Крутой старт
По ходу сезона Кейн уже побил рекорд Герда Мюллера, Мирослава Клозе и Марио Манджукича по голам в первых матчах за «Баварию». А также достижение Эрлинга Холанда по числу очков по системе «гол+пас» в стартовых матчах турнира.
Новый рекорд Кейна в Германии. Вот это старт в «Баварии»!
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