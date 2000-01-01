Новый рекорд Кейна в Германии. Вот это старт в «Баварии»!

Крутой старт

По ходу сезона Кейн уже побил рекорд Герда Мюллера, Мирослава Клозе и Марио Манджукича по голам в первых матчах за «Баварию». А также достижение Эрлинга Холанда по числу очков по системе «гол+пас» в стартовых матчах турнира.