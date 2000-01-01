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Одноклубник Месси нарядился в телохранителя Лео
Одноклубник Месси нарядился в телохранителя Лео
Не знаете, что надеть на Хэллоуин? Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор нашёл оригинальный костюм. Футболист нарядился телохранителем Лионеля Месси. Вышло очень смешно!
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Оригинальный костюм
Оригинальный костюм
«Работа никогда не прекращается», — написал Роберт, выложив фото в необычном наряде. Костюм Тейлора оценил и сам охранник Месси – Яссин Чуэко. Сперва он прокомментировал фото смеющимися эмодзи и смайлами с аплодисментами, а потом поблагодарил за крутой образ.
Одноклубник Месси нарядился в телохранителя Лео на Хэллоуин. Оригинал оценил!
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