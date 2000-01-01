«Байер» выдал лучший старт в своей истории
Клуб невероятно хорош в начале сезона. Леверкузен не только лидирует в Бундеслиге после девяти туров, но и успел обновить несколько рекордов. Каких?
Лучший старт
После девяти туров «Байер» лидирует в Бундеслиге с 25 очками. Команда выиграла восемь матчей и однажды сыграла вничью. Так круто в истории лиги «Байер» не стартовал.
Голы
В первых девяти турах клуб из Леверкузена забил 27 голов. До этого «Байер» никогда не забивал так много в стартовых матчах сезона.
Восемь побед подряд
Хаби Алонсо — единственный тренер в истории «Байера», выигравший с клубом восемь матчей подряд с момента выхода команды в Бундеслигу в 1979 году. Под руководством испанца «Байер» выиграл пять матчей в Бундеслиге и три в Лиге Европы.
«Байер» выдал лучший старт в истории! Клуб с отрывом лидирует в Бундеслиге
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