«Байер» выдал лучший старт в истории! Клуб с отрывом лидирует в Бундеслиге

Восемь побед подряд

Хаби Алонсо — единственный тренер в истории «Байера», выигравший с клубом восемь матчей подряд с момента выхода команды в Бундеслигу в 1979 году. Под руководством испанца «Байер» выиграл пять матчей в Бундеслиге и три в Лиге Европы.