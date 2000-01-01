Холанд — в топ-5 лучших игроков по гол+пас в манчестерском дерби. Кого он обошёл?

Холанд — в топ-5 лучших игроков в дерби Манчестера

«Сити» обыграл «Юнайтед» (3:0). Благодаря дублю Эрлинг Холанд вошёл в топ-5 лучших игроков по системе «гол+пас» в манчестерском дерби. Кто входит в этот список?