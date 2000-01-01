Холанд — в топ-5 лучших игроков в дерби Манчестера
«Сити» обыграл «Юнайтед» (3:0). Благодаря дублю Эрлинг Холанд вошёл в топ-5 лучших игроков по системе «гол+пас» в манчестерском дерби. Кто входит в этот список?
5-е место — Холанд
В трёх манчестерских дерби норвежец набрал восемь очков: пять голов и три ассиста.
4-е место — Агуэро
Те же восемь очков набрал и аргентинец. В 13 дерби Серхио забил восемь мячей.
3-е место — Руни
В 27 матчах с «Ман Сити» нападающий «МЮ» набрал 10 очков: семь голов и три результативные передачи.
2-е место — Кантона
Кантона отыграл семь манчестерских дерби. В этих матчах форвард «МЮ» забил семь голов и отдал три ассиста.
1-е место — Гиггз
Лидер топа набрал в манчестерских дерби 12 очков. Легенда «Манчестер Юнайтед» забил один гол и сделал 11 результативных передач.
Холанд — в топ-5 лучших игроков по гол+пас в манчестерском дерби. Кого он обошёл?
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