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Шесть игроков из топ-5 лиг с 10+ голами в сезоне
Шесть игроков из топ-5 лиг с 10+ голами в сезоне
Национальные чемпионаты в самом разгаре. В топ-5 лигах со старта сезона лишь шесть игроков забили больше 10 голов. Кто же это?
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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
В 10 матчах в Лиге 1 форвард «ПСЖ» забил 10 голов.
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
После 11 матчей Ла Лиги на счету нападающего «Реала» 10 голов. Два – в последнем «класико» с «Барсой». 
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
В 10 матчах АПЛ футболист «Манчестер Сити» забил 11 мячей.
Гарри Кейн
Гарри Кейн
В девяти турах Бундеслиги форвард «Баварии» забил 12 голов.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
У игрока «Интера» на счету 11 голов после 10 матчей Серии А.
Серу Гирасси
Серу Гирасси
На счету нападающего «Штутгарта» 14 голов после девяти туров Бундеслиги.
Кто из футболистов топ-5 лиг Европы забил больше 10 голов в этом сезоне? Таких всего шесть
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