Как Месси получил восемь «Золотых мячей»?
30 октября Лионель Месси в очередной раз стал лучшим игроком планеты. Как и когда Лео получил все восемь «Золотых мячей»?
2009 год
Свой первый «Золотой мяч» Лионель получил в 2009-м, серьёзно опередив в голосовании Криштиану Роналду и Хави.
2010 год
Спустя год «Золотой мяч» вновь был вручён Лео. Правда, тогда награда вручалась ФИФА, а не France Footbаll. Месси немного обошёл Андреса Иньесту и Хави.
2011 год
Месси снова взял «Золотой мяч» от ФИФА. В голосовании он серьёзно опередил Криштиану Роналду и Хави.
2012 год
Лионель опять выиграл «Золотой мяч» от ФИФА с большим отрывом. В этот раз без награды остались Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.
2015 год
Тогда Месси забрал последний «Золотой мяч» от ФИФА. Аргентинец с отрывом выиграл у Криштиану Роналду и Неймара.
2019 год
После небольшого перерыва Лео забрал «Золотой мяч», вручаемый уже France Footboll. Аргентинец едва опередил Вирджила ван Дейка, но прилично оторвался от Криштиану Роналду.
2021 год
Свой седьмой «Золотой мяч» Месси получил в 2021 году. Лионель немного обошёл Роберта Левандовского и Жоржиньо.
2023 год
В этом году Месси забрал восьмой «Золотой мяч», опередив Эрлинга Холанда.
Месси получил восьмой «Золотой мяч». А как он завоёвывал предыдущие подобные награды?
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