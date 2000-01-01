Что за команда — лучшая в Европе прямо сейчас? У клуба серия из 19 побед!

Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?

«Фенербахче» — по праву лучшая команда Европы. Мало того, что клуб не потерпел ни одного поражения в сезоне, так он и не потерял ни одного очка в 16 матчах! Крутейшая серия.