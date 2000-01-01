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Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
«Фенербахче» — по праву лучшая команда Европы. Мало того, что клуб не потерпел ни одного поражения в сезоне, так он и не потерял ни одного очка в 16 матчах! Крутейшая серия.
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Победная серия
Победная серия
«Канарейки» в этом сезоне выиграли все 19 матчей, в которых принимали участие. На счету турецкого клуба 10 побед в Суперлиге и девять побед в Лиге конференций и квалификации этого турнира.
Суммарный счёт
Суммарный счёт
Кроме того, в обоих турнирах команда выиграла с суммарным счётом 29:5 (то есть 58:10). В Суперлиге «Фенербахче» лидирует с 30 очками, а в Лиге конференций идёт на первом месте группы H с девятью очками.
Лучший клуб Европы
Лучший клуб Европы
В текущем сезоне ещё ни одна команда из топ-10 лиг Европы не побеждала во всех матчах во всех турнирах. «Байер», идущий на втором месте в топе непобедимых команд, выиграл 13 встреч и трижды сыграл вничью.
Что за команда — лучшая в Европе прямо сейчас? У клуба серия из 19 побед!
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