Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Лионель выиграл восьмой «ЗМ». Неудивительно, что спонсор футболиста adidas не смог обойти эту тему. Компания подарила аргентинцу крайне необычный подарок. Какой?
Золотые перстни
Adidas подарил Месси восемь перстней в стиле НБА. Каждое украшение выполнено в особом дизайне и с особым смыслом. «Бесчисленные воспоминания, восемь колец, ноль сомнений», — написала компания.
Легенда
На снимках с подарком Месси воссоздал легендарное фото легенды НБА Билла Расселла.
Adidas поздравил Месси с восьмым «Золотым мячом». Компания вручила Лео особый подарок
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