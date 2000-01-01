Топ-клуб Швейцарии не выбрал гол месяца по необычной причине
Пресс-служба «Базеля» не смогла выбрать лучший гол месяца. Причина — не самая обычная. Швейцарская команда… просто не забила ни одного мяча за октябрь. У красно-синих настоящие проблемы.
«Нет голов в октябре = нет лучшего гола месяца» — такой пост появился в соцсетях швейцарского клуба. В октябре «Базель» всухую проиграл четыре матча в Суперлиге.
Ужасная серия
«Базель» уступил «Лозанне Уши» (0:3), «Янг Бойз» (0:3), «Серветту» (0:1) и «Лозанной» (0:3). После 12 туров красно-синие идут на последнем, 12-м месте в Суперлиге с пятью очками.
Хотя «Базель» — один из лучших клубов Швейцарии. С 1999 года красно-синие постоянно участвовали в международных состязаниях, а в прошлом году команда дошла до полуфинала Лиги конференций.
Легендарный «Базель» опустился на дно в Швейцарии. Не смогли даже выбрать гол месяца
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