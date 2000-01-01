Ндомбеле исключили из состава «Галатасарая» за фастфуд!
Любите есть вредности поздним вечером? Для Ндомбеле это настоящая слабость. После матча Лиги чемпионов с «Баварией» полузащитник «Галатасарая» решил насладиться фастфудом. За это игрока вывели из состава команды!
Нездоровое питание
Дело в том, что у Ндомбеле проблемы с лишним весом. В клубе Танги посадили на строгую диету. Вот только ограничивал себя в пище футболист лишь на клубной базе, а дома продолжал наслаждаться нездоровой едой.
Ночью после матча с «Баварией» (1:3) Ндомбеле решил поужинать газировкой, бургером и картофелем фри. Для тренера «Галатасарая» Окана Бурука это стало последней каплей.
Тренерское решение
Специалист вывел Танги из состава команда, заявив, что вернёт футболиста лишь тогда, когда тот сбросит вес с 82 до 75 кг. Если ситуация не изменится, с Ндомбеле могут даже разорвать контракт.
Звезда «Галатасарая» ночью съел картошку фри и бургер. За это его исключили из состава!
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