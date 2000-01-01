Звезда «Галатасарая» ночью съел картошку фри и бургер. За это его исключили из состава!

Нездоровое питание

Дело в том, что у Ндомбеле проблемы с лишним весом. В клубе Танги посадили на строгую диету. Вот только ограничивал себя в пище футболист лишь на клубной базе, а дома продолжал наслаждаться нездоровой едой.