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Ндомбеле исключили из состава «Галатасарая» за фастфуд!
Ндомбеле исключили из состава «Галатасарая» за фастфуд!
Любите есть вредности поздним вечером? Для Ндомбеле это настоящая слабость. После матча Лиги чемпионов с «Баварией» полузащитник «Галатасарая» решил насладиться фастфудом. За это игрока вывели из состава команды!
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Нездоровое питание
Нездоровое питание
Дело в том, что у Ндомбеле проблемы с лишним весом. В клубе Танги посадили на строгую диету. Вот только ограничивал себя в пище футболист лишь на клубной базе, а дома продолжал наслаждаться нездоровой едой.
Ночью после матча с «Баварией» (1:3) Ндомбеле решил поужинать газировкой, бургером и картофелем фри. Для тренера «Галатасарая» Окана Бурука это стало последней каплей.
Ночью после матча с «Баварией» (1:3) Ндомбеле решил поужинать газировкой, бургером и картофелем фри. Для тренера «Галатасарая» Окана Бурука это стало последней каплей.
Тренерское решение
Тренерское решение
Специалист вывел Танги из состава команда, заявив, что вернёт футболиста лишь тогда, когда тот сбросит вес с 82 до 75 кг. Если ситуация не изменится, с Ндомбеле могут даже разорвать контракт.
Звезда «Галатасарая» ночью съел картошку фри и бургер. За это его исключили из состава!
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