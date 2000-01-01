Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
«Реал» показал, как Джуд Беллингем собирался на церемонию «Золотого мяча». Юному хавбеку помогала его мама. Джуд даже смешно поиронизировал на эту тему.
«Я даже сам одеться не могу!» Милое видео сборов Беллингема на церемонию «Золотого мяча»
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