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Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. На поражение соперника отреагировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он увидел результат на пресс-конференции.
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Реакция Клоппа на вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги бесценна. Видео
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