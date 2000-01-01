Реакция Клоппа на вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги бесценна. Видео

Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги. На поражение соперника отреагировал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он увидел результат на пресс-конференции.