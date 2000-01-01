«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Фанатское творчество не знает границ. Один парень-художник представил, как выглядят легендарные «Siu!» от Криштиану Роналду. Он нарисовал разные фигурки португальца на каждый победный клич. Получилось очень смешно!
Культовое празднование Роналду «Siu!» в смешных рисунках. Видео
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