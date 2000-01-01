Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
Александр Головин феерит в «Монако». По итогам октября россиянин признан лучшим игроком месяца. И наградить полузащитника есть за что!
Лидер
За россиянина проголосовал 91% болельщиков. Второе место занял полузащитник Магнес Аклиуше (4,6%). В октябре Головин отыграл за «Монако» три матча, суммарно проведя на поле 253 минуты. За это время россиянин забил два гола.
Лучший игрок
Головина признают лучшим игроком месяца уже второй раз подряд. Эту награду футболист получил и в сентябре. Всего в сезоне на счету россиянина девять матчей, четыре гола, одна результативная передача и три жёлтых карточки.
Головин — игрок месяца в «Монако» во второй раз подряд! Статистика россиянина впечатляет
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