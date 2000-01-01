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Сако выгнали из клуба за драку с тренером
Сако выгнали из клуба за драку с тренером
У Мамаду Сако опять проблемы с дисциплиной. На этот раз защитник подрался с главным тренером «Монпелье» Мишелем Дер Закаряном. Сако за это выгнали из клуба!
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Скандал
Скандал
«Монпелье» официально расторг контракт с Сако за потасовку с тренером. Драка произошла ещё 24 октября. Защитник вышел из себя, когда Дер Закарян не зафиксировал фол на нём. Тренер в ответ раскритиковал игрока за поведение и, по данным инсайдеров, назвал его «плаксой».
Потасовка
Потасовка
Сако не смог сдержать эмоций, схватил тренера за воротник и повалил на землю. Между игроком и специалистом завязалась потасовка. Сперва клуб отстранил Мамаду от тренировок, а после разъяснительной беседы принял решение расторгнуть контракт.
Невиновный?
Невиновный?
«Я снимаю с себя ответственность. Нужно знать, когда стоит уйти, если вас больше не уважают», — прокомментировал инцидент Сако в своих социальных сетях. В «Монпелье» футболист отыграл два года.
Не первый случай
Не первый случай
Это уже не первый случай нарушения дисциплины у Мамаду. «Ливерпуль» в 2016 году отдал защитника в аренду «Кристал Пэлас» из-за неоднократных опозданий на тренировки на сборах. Юрген Клопп такого отношения терпеть не стал.
Экс-игрок сборной Франции подрался с тренером! Из-за дисциплины от Сако избавлялся и Клопп
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