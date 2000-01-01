Сако выгнали из клуба за драку с тренером
У Мамаду Сако опять проблемы с дисциплиной. На этот раз защитник подрался с главным тренером «Монпелье» Мишелем Дер Закаряном. Сако за это выгнали из клуба!
Скандал
«Монпелье» официально расторг контракт с Сако за потасовку с тренером. Драка произошла ещё 24 октября. Защитник вышел из себя, когда Дер Закарян не зафиксировал фол на нём. Тренер в ответ раскритиковал игрока за поведение и, по данным инсайдеров, назвал его «плаксой».
Потасовка
Сако не смог сдержать эмоций, схватил тренера за воротник и повалил на землю. Между игроком и специалистом завязалась потасовка. Сперва клуб отстранил Мамаду от тренировок, а после разъяснительной беседы принял решение расторгнуть контракт.
Невиновный?
«Я снимаю с себя ответственность. Нужно знать, когда стоит уйти, если вас больше не уважают», — прокомментировал инцидент Сако в своих социальных сетях. В «Монпелье» футболист отыграл два года.
Не первый случай
Это уже не первый случай нарушения дисциплины у Мамаду. «Ливерпуль» в 2016 году отдал защитника в аренду «Кристал Пэлас» из-за неоднократных опозданий на тренировки на сборах. Юрген Клопп такого отношения терпеть не стал.
Экс-игрок сборной Франции подрался с тренером! Из-за дисциплины от Сако избавлялся и Клопп
Читайте также
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Как Месси получал восемь «Золотых мячей»?
Только шестеро забили 10+ голов в топ-5 лиг Европы
«Золотой мяч» — не золотой! Как его изготавливают?
Холанд — в топ-5 лучших игроков в дерби Манчестера