Экс-игрок сборной Франции подрался с тренером! Из-за дисциплины от Сако избавлялся и Клопп

Скандал

«Монпелье» официально расторг контракт с Сако за потасовку с тренером. Драка произошла ещё 24 октября. Защитник вышел из себя, когда Дер Закарян не зафиксировал фол на нём. Тренер в ответ раскритиковал игрока за поведение и, по данным инсайдеров, назвал его «плаксой».