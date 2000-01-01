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Владелец попросил фанатов оплатить долги клуба
Владелец попросил фанатов оплатить долги клуба
Босс «Шеффилд Уэнсдей» придумал оригинальный способ решить финансовые проблемы клуба. Дейфон Чансири предложил фанатам команды скинуться, чтобы закрыть дыру в бюджете.
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Ужасная ситуация
Ужасная ситуация
Сейчас клуб занимает последнее место в Чемпионшипе и страдает от трансферного бана из-за долгов по зарплатам. Также «Уэнсдей» должен деньги налоговой службе Великобритании.
Невиновный бизнесмен
Невиновный бизнесмен
Ситуация очень не нравится болельщикам, в сентябре они даже устроили забастовку, обвинив во всех бедах Чансири. Сам владелец клуба убеждён, что проблемы связаны с мировым кризисом.
Необычная идея
Необычная идея
У Чансири денег на погашение долгов нет, поэтому он предложил фанатам скинуться по £ 100 (около 11,3 тысяч рублей). Как только финансовая ситуация  владельца клуба улучшится, он вернёт фанам деньги с процентами.
Заявление
Заявление
«Если бы 20 тысяч фанатов дали нам по £ 100, то мы получили бы £ 2 млн. Этого хватит, чтобы покрыть долги. Это нужно сделать до 10 ноября, иначе мы получим бан на три следующих трансферных окна», — сказал Чансири.
Отпор
Отпор
Болельщики идею не оценили и начали активно протестовать. В итоге бизнесмен нашёл деньги и оплатил долги «Шеффилда». Теперь с команды снят запрет на трансферы.
Владелец «Шеффилда» попросил у фанатов скинуться деньгами! Что они ответили?
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