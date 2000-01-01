Владелец попросил фанатов оплатить долги клуба
Босс «Шеффилд Уэнсдей» придумал оригинальный способ решить финансовые проблемы клуба. Дейфон Чансири предложил фанатам команды скинуться, чтобы закрыть дыру в бюджете.
Ужасная ситуация
Сейчас клуб занимает последнее место в Чемпионшипе и страдает от трансферного бана из-за долгов по зарплатам. Также «Уэнсдей» должен деньги налоговой службе Великобритании.
Невиновный бизнесмен
Ситуация очень не нравится болельщикам, в сентябре они даже устроили забастовку, обвинив во всех бедах Чансири. Сам владелец клуба убеждён, что проблемы связаны с мировым кризисом.
Необычная идея
У Чансири денег на погашение долгов нет, поэтому он предложил фанатам скинуться по £ 100 (около 11,3 тысяч рублей). Как только финансовая ситуация владельца клуба улучшится, он вернёт фанам деньги с процентами.
Заявление
«Если бы 20 тысяч фанатов дали нам по £ 100, то мы получили бы £ 2 млн. Этого хватит, чтобы покрыть долги. Это нужно сделать до 10 ноября, иначе мы получим бан на три следующих трансферных окна», — сказал Чансири.
Отпор
Болельщики идею не оценили и начали активно протестовать. В итоге бизнесмен нашёл деньги и оплатил долги «Шеффилда». Теперь с команды снят запрет на трансферы.
Владелец «Шеффилда» попросил у фанатов скинуться деньгами! Что они ответили?
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