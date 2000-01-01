Владелец «Шеффилда» попросил у фанатов скинуться деньгами! Что они ответили?

Заявление

«Если бы 20 тысяч фанатов дали нам по £ 100, то мы получили бы £ 2 млн. Этого хватит, чтобы покрыть долги. Это нужно сделать до 10 ноября, иначе мы получим бан на три следующих трансферных окна», — сказал Чансири.