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Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов РПЛ в возрастных категориях с 16 до 27 лет. Кто же оказался в этом топе?
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16 лет — Андрей Ивлев
16 лет — Андрей Ивлев
Полузащитник «Факела» оценивается в € 75 тыс.
17 лет — Кирилл Глебов
17 лет — Кирилл Глебов
Стоимость вингера ЦСКА — € 500 тыс.
18 лет — Милан Майсторович
18 лет — Милан Майсторович
Цена на защитника «Динамо» – € 1 млн.
19 лет — Сергей Пиняев
19 лет — Сергей Пиняев
Форвард «Локомотива» стоит € 8 млн.
20 лет — Роберт Ренан
20 лет — Роберт Ренан
Защитник «Зенита»  – € 9 млн.
21 год — Константин Тюкавин
21 год — Константин Тюкавин
Стоимость нападающего «Динамо» — € 8 млн.
22 года — Страхиня Эракович
22 года — Страхиня Эракович
Цена на защитника «Зенита» – € 9 млн.
23 года — Эдуард Сперцян
23 года — Эдуард Сперцян
Полузащитник «Краснодара» стоит € 15 млн.
24 года — Матвей Сафонов
24 года — Матвей Сафонов
Вратарь «Краснодара» оценивается в € 16 млн.
25 лет — Фёдор Чалов
25 лет — Фёдор Чалов
Стоимость форварда ЦСКА — € 12 млн.
26 лет — Вендел
26 лет — Вендел
Цена на полузащитника «Зенита» – € 24 млн.
27 лет — Дмитрий Баринов
27 лет — Дмитрий Баринов
Полузащитник «Локомотива» стоит € 8 млн.
Самые дорогие футболисты РПЛ в возрасте с 16 до 27 лет. Кто в списке?
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