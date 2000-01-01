Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
В истории каждого клуба, помимо крутых трансферов, бывают и провальные. Портал FourFourTwo опубликовал список худших приобретений «Ливерпуля». Как выглядит топ-5?
5-е место — Андрей Воронин
Украинец перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» летом 2007 года на правах свободного агента. За красных форвард отыграл 40 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов.
4-е место — Эль Хаджи Диуф
«Ливерпуль» приобрёл сенегальского игрока у «Ланса» за € 15 млн в 2002 году. За клуб форвард провёл 80 матчей, забил шесть голов и отдал 13 ассистов.
3-е место — Энди Кэррол
Англичанин перебрался в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в 2011 году за € 41 млн. За мерсисайдцев он отыграл 58 матчей, забив 11 мячей и сделав шесть результативных передач.
2-е место — Марио Балотелли
«Ливерпуль» заплатил за переход итальянца из «Милана» в 2014 году € 20 млн. За клуб нападающий провёл 27 матчей, забив четыре гола.
1-е место — Пол Кончески
Англичанин перешёл из «Фулхэма» в 2010 году в «Ливерпуль» за € 4,20 млн. За «красных» защитник отыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Читайте также
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Как Месси получал восемь «Золотых мячей»?