Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
В истории каждого клуба, помимо крутых трансферов, бывают и провальные. Портал FourFourTwo опубликовал список худших приобретений «Ливерпуля». Как выглядит топ-5?
AMP-версия
5-е место — Андрей Воронин
5-е место — Андрей Воронин
Украинец перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» летом 2007 года на правах свободного агента. За красных форвард отыграл 40 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов.
4-е место — Эль Хаджи Диуф
4-е место — Эль Хаджи Диуф
«Ливерпуль» приобрёл сенегальского игрока у «Ланса» за € 15 млн в 2002 году. За клуб форвард провёл 80 матчей, забил шесть голов и отдал 13 ассистов.
3-е место — Энди Кэррол
3-е место — Энди Кэррол
Англичанин перебрался в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в 2011 году за € 41 млн. За мерсисайдцев он отыграл 58 матчей, забив 11 мячей и сделав шесть результативных передач.
2-е место — Марио Балотелли
2-е место — Марио Балотелли
«Ливерпуль» заплатил за переход итальянца из «Милана» в 2014 году € 20 млн. За клуб нападающий провёл 27 матчей, забив четыре гола.
1-е место — Пол Кончески
1-е место — Пол Кончески
Англичанин перешёл из «Фулхэма» в 2010 году в «Ливерпуль» за € 4,20 млн. За «красных» защитник отыграл 18 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Читайте также
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Как Месси получал восемь «Золотых мячей»?
Как Месси получал восемь «Золотых мячей»?
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android