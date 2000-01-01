7 лучших футболистов в истории ЧМ
Портал FourForTwo составил список лучших игроков чемпионата мира по футболу за всю историю. Кто вошёл в топ-7?
7-е место — Мбаппе
В 2018 году с «трёхцветными» Килиан взял золото чемпионата мира, а в 2022-м — серебро. На обоих первенствах планеты Мбаппе был незаменимым игроком. Суммарно на двух турнирах он отыграл 14 матчей, забил 12 голов и отдал три ассиста.
6-е место —Беккенбауэр
Немец выиграл ЧМ как игрок в 1974 году, а как тренер — в 1990-м. На чемпионатах мира Франц провёл 18 встреч, забил пять голов и отдал один ассист.
5-е место — Зидан
Француз выиграл чемпионат мира 1998 года, а также стал серебряным призёром турнира в 2006-м. На всех ЧМ Зинедин отыграл 12 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
4-е место — Роналдо
Свой первый ЧМ в 1994 году бразилец выиграл в 17 лет. В 1998-м Роналдо стал вице-чемпионом турнира, а в 2002-м вновь завоевал титул. На чемпионатах мира форвард провёл 19 матчей, записав на свой счёт 15 голов и пять ассистов.
3-е место — Марадона
Аргентинец помог своей сборной выиграть ЧМ-1986 и взять серебро ЧМ-1990. Всего на первенствах планеты Диего отыграл 21 матч. Он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
2-е место — Месси
На счету Лео всего один титул чемпиона мира (2022), но добыл он его большими усилиями. На турнирах аргентинец провёл 26 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь ассистов.
1-е место — Пеле
Бразилец — единственный футболист, трижды становившийся чемпионом мира как игрок (1958, 1962, 1970). Свой первый ЧМ он выиграл ещё в 17 лет! На турнирах он отыграл 14 матчей, забил 12 голов и отдал восемь ассистов.
Бонус
В список попал и советский футболист. Яшин занял 16-е место топа. Пускай ЧМ он никогда не выигрывал, но в 1966 году помог команде СССР добраться до четвёртого места. Лев провёл на турнире 13 матчей, в четырёх из которых сохранил ворота «сухими».
7 лучших футболистов в истории чемпионатов мира
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