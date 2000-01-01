7 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

4-е место — Роналдо

Свой первый ЧМ в 1994 году бразилец выиграл в 17 лет. В 1998-м Роналдо стал вице-чемпионом турнира, а в 2002-м вновь завоевал титул. На чемпионатах мира форвард провёл 19 матчей, записав на свой счёт 15 голов и пять ассистов.