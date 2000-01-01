Месси установил десятки рекордов за карьеру. Какие из них самые крутые?

Голы за один клуб

На счету Месси 672 гола за «Барселону» в 778 матчах. Помимо рекорда по числу голов за один клуб в общем, Лео забил больше всего мячей за один клуб в Лиге чемпионов. У аргентинца 120 мячей в 149 играх.