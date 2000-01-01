Самые крутые рекорды Лионеля Месси
Аргентинец — главная звезда футбола последних лет. За карьеру нападающий установил десятки рекордов. Какие из них самые крутые?
Число «Золотых мячей»
Лео выиграл восемь «Золотых мячей», а ближайший преследователь Криштиану Роналду — пять. Кроме того, Месси завоевал четыре награды лучшему игроку подряд (2009–2012), что не удавалось никому.
Голы за один клуб
На счету Месси 672 гола за «Барселону» в 778 матчах. Помимо рекорда по числу голов за один клуб в общем, Лео забил больше всего мячей за один клуб в Лиге чемпионов. У аргентинца 120 мячей в 149 играх.
Месси установил десятки рекордов за карьеру. Какие из них самые крутые?
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