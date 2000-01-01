Все участники клубного чемпионата мира
С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдёт клубный чемпионат мира. Какие семь команд примут в нём участие?
«Манчестер Сити» (Англия)
«Горожане» примут участие в турнире в качестве победителей Лиги чемпионов. Клуб выступит на клубном ЧМ впервые.
«Леон» (Мексика)
«Изумруды» сыграют на клубном ЧМ как победители Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Для команды это тоже дебют на турнире.
«Урава Ред Даймондс» (Япония)
Клуб из Сайтамы выиграл Лигу чемпионов АФК и завоевал место на клубном ЧМ. «Урава Ред» играла на турнире в 2007 году.
«Аль-Ахли» (Египет)
«Красные дьяволы» заслужили место на клубном ЧМ благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ. Клуб выступит в турнире уже в шестой раз.
«Окленд Сити» (Новая Зеландия)
«Сити» выиграл Лигу чемпионов ОФК и отобрался на клубный ЧМ. Это второе выступление команды на турнире.
«Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)
«Тигры» получили квоту на турнир как принимающая сторона. До этого команда выступала на клубном ЧМ в 2005 году.
«Флуминенсе» (Бразилия)
«Трёхцветные» стали обладателями Кубка Либертадорес, что и позволило им попасть на клубный ЧМ. Для клуба это будет дебют на турнире.
Кто выступит на клубном чемпионате мира? Все семь клубов-участников
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