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Головин — второй по системе «гол+пас» в Лиге 1
Головин — второй по системе «гол+пас» в Лиге 1
Александр Головин продолжает блистать во Франции. Россиянин вышел на второе место по системе «гол+пас» в Лиге 1 в этом сезоне. Кто ещё в топ-5?
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5-е место: Флорьян Сотока (7 очков)
5-е место: Флорьян Сотока (7 очков)
На счету нападающего «Ланса» три гола и четыре ассиста в 14 матчах.
4-е место: Акор Адамс (7 очков)
4-е место: Акор Адамс (7 очков)
Форвард «Монпелье» забил семь голов в 10 матчах.
3-е место: Ашраф Хакими (7 очков)
3-е место: Ашраф Хакими (7 очков)
Защитник «ПСЖ» забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.
2-е место: Александр Головин (7 очков)
2-е место: Александр Головин (7 очков)
На счету полузащитника «Монако» пять голов и два ассиста в 10 матчах.
1-е место: Килиан Мбаппе (11 очков)
1-е место: Килиан Мбаппе (11 очков)
Нападающий «ПСЖ» в 10 матчах сезона забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
Головин уступает только Мбаппе! Топ-5 игроков Лиги 1 по гол+пас
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