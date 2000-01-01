Головин — второй по системе «гол+пас» в Лиге 1
Александр Головин продолжает блистать во Франции. Россиянин вышел на второе место по системе «гол+пас» в Лиге 1 в этом сезоне. Кто ещё в топ-5?
5-е место: Флорьян Сотока (7 очков)
На счету нападающего «Ланса» три гола и четыре ассиста в 14 матчах.
4-е место: Акор Адамс (7 очков)
Форвард «Монпелье» забил семь голов в 10 матчах.
3-е место: Ашраф Хакими (7 очков)
Защитник «ПСЖ» забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.
2-е место: Александр Головин (7 очков)
На счету полузащитника «Монако» пять голов и два ассиста в 10 матчах.
1-е место: Килиан Мбаппе (11 очков)
Нападающий «ПСЖ» в 10 матчах сезона забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
Головин уступает только Мбаппе! Топ-5 игроков Лиги 1 по гол+пас
Читайте также
Все участники клубного чемпионата мира — 2023
Самые крутые рекорды Лионеля Месси
7 лучших футболистов в истории ЧМ
Прервалась лучшая победная серия в Европе в сезоне
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд