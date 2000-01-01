Два клуба, которые не обыграл Гвардиола с «Сити»
«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы стал одним из лучших клубов Англии. Но идеальных историй не бывает. Пеп, тренируя «горожан», не смог обыграть лишь два клуба. Кто же смог дать отпор «Сити»?
«Селтик»
Шотландский клуб сумел два раза отнять очки у «Ман Сити». В сезоне-2016/2017 Лиги чемпионов на групповом этапе «Селтик» дважды сыграл вничью. Первая встреча закончилась со счётом 1:1, а вторая — 3:3.
«Уиган Атлетик»
В 2018 году «Ман Сити» проиграл в пятом раунде Кубка Англии клубу из третьей лиги. «Уиган» сумел победить «горожан» со счётом 1:0 благодаря голу на 79-й минуте.
Гвардиола за время с «Ман Сити» не смог обыграть лишь два клуба
Читайте также
Головин по статистике уступает только Мбаппе!
Все участники клубного чемпионата мира — 2023
Самые крутые рекорды Лионеля Месси
7 лучших футболистов в истории ЧМ
Прервалась лучшая победная серия в Европе в сезоне
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео