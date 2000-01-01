Гвардиола за время с «Ман Сити» не смог обыграть лишь два клуба

Два клуба, которые не обыграл Гвардиола с «Сити»

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы стал одним из лучших клубов Англии. Но идеальных историй не бывает. Пеп, тренируя «горожан», не смог обыграть лишь два клуба. Кто же смог дать отпор «Сити»?