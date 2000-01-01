Кейн невероятно крут в «Баварии»! В такую статистику сложно поверить

Самый крутой в «Баварии»

Кейн после 14 матчей сравнялся по числу голов с лучшим бомбардиром «Баварии» в прошлом сезоне. У Гарри 17 голов, как и у Сержа Гнабри в чемпионате-2023/2024. Только вот немцу для таких цифр понадобилось 34 матча.