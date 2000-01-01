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Невероятная статистика Кейна в «Баварии»
Невероятная статистика Кейна в «Баварии»
Гарри Кейн невероятно крут на старте сезона в Бундеслиге. Вы только посмотрите, какая удивительная статистика у форварда «Баварии»!
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Хет-трик в ворота «Боруссии»
Хет-трик в ворота «Боруссии»
Кейн стал первым игроком «Баварии», который оформил хет-трик в своём первом матче с «Боруссией» (4:0).
Самый крутой в «Баварии»
Самый крутой в «Баварии»
Кейн после 14 матчей сравнялся по числу голов с лучшим бомбардиром «Баварии» в прошлом сезоне. У Гарри 17 голов, как и у Сержа Гнабри в чемпионате-2023/2024. Только вот немцу для таких цифр понадобилось 34 матча.
Близость к результатам лучшего бомбардира
Близость к результатам лучшего бомбардира
Сейчас на счету Гарри 15 голов в 10 матчах, что всего на один меньше, чем у лучшего бомбардира прошлого сезона Кристофера Нкунку. Экс-форвард «РБ Лейпциг» забил 16 голов в 25 матчах.
58 минут на гол
58 минут на гол
Гарри отыграл в Бундеслиге 872 минуты, забив 15 мячей. В среднем форвард тратит 58 минут на гол.
Кейн невероятно крут в «Баварии»! В такую статистику сложно поверить
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