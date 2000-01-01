Хойлунд установил два уникальных рекорда в матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Лучший в «МЮ»

Хойлунд в своих первых четырёх матчах за «МЮ» в ЛЧ забил пять голов. Это лучший результат в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Димитару Бербатову, который в сезоне-2008/2009 забил четыре мяча в первых четырёх матчах ЛЧ за манкунианцев.