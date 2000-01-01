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Хойлунд установил два уникальных рекорда
Хойлунд установил два уникальных рекорда
«Манчестер Юнайтед» потерпел очередное поражение в ЛЧ — от «Копенгагена» (3:4). Команду не спас даже дубль Расмуса Хойлунда. А ведь датчанин в игре с соотечественниками установил два уникальных рекорда. 
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Лучший в «МЮ»
Лучший в «МЮ»
Хойлунд в своих первых четырёх матчах за «МЮ» в ЛЧ забил пять голов. Это лучший результат в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Димитару Бербатову, который в сезоне-2008/2009 забил четыре мяча в первых четырёх матчах ЛЧ за манкунианцев.
Самый молодой автор дубля
Самый молодой автор дубля
Также Расмус стал самым молодым автором дубля в выездном матче ЛЧ за «Манчестер Юнайтед». Хойлунд сделал это в возрасте 20 лет и 277 дней.
Хойлунд установил два уникальных рекорда в матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
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