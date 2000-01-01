Анчелотти побил крутой рекорд Фергюсона в ЛЧ
«Реал» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Брагу» (3:0). Благодаря этой победе тренер мадридцев Карло Анчелотти побил рекорд сэра Алекса Фергюсона. Какой?
Рекордная победа
Как сообщает сотрудник ESPN под ником MisterChip в своих соцсетях, для Анчелотти победа над «Брагой» стала 116-й в Лиге чемпионов. Это рекорд среди всех тренеров в истории турнира.
Лучше легенды
По победам в ЛЧ испанский специалист обошёл Алекса Фергюсона. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» выиграл 115 матчей в Лиге чемпионов.
Анчелотти побил крутой рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов!
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