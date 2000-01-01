Топ-7 ценных брендов россиян
Forbes представил список самых ценных персональных брендов действующих российских спортсменов в 2023 году. Кто вошёл в семь лучших?
Критерии оценки
При распределении спортсменов Forbes учитывал, как часто упоминают атлета в СМИ (вес оценки — 20%), соцсетях (40%), а также смотрел на экспертную оценку маркетингового бренда спортсмена (40%).
7-е место — Загитова
Алина официально не объявляла о завершении карьеры, поэтому заслуженно получила место в списке. 21-летняя фигуристка стала 14-й в топе СМИ, пятой в топе соцсетей и 11-й в топе оценки экспертов.
6-е место — Рублёв
26-летний теннисист в этом году выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Бостаде. Издание распределило Андрея по следующим местам: четвёртое (СМИ), девятое (соцсети) и третье (эксперты).
5-е место — Валиева
В 2023 году 17-летняя Камила стала вице-чемпионкой России и взяла серебро в финале Гран-при России. В топе СМИ фигуристка идёт 10-й, в топе соцсетей — второй, а в топе экспертов — пятой.
4-е место — Дзюба
Форвард «Локомотива» хоть и не выиграл трофеев с командой, продолжает оставаться игроком основы. В рейтинге СМИ 35-летний Артём занял первое место, в соцсетях — третье и среди экспертов — 10-е.
3-е место — Овечкин
38-летний хоккеист также остался без титулов в 2023-м, но продолжает радовать болельщиков игрой в «Вашингтоне». Александр расположился на следующих местах в топах: третье (СМИ), восьмое (соцсети), первое (эксперты).
2-е место — Трусова
Фигуристка ничего не выиграла в 2023 году, но продолжает выступать в шоу. В топе СМИ 19-летняя Александра стала 34-й, в топе соцсетей — первой и в топе оценки экспертов — четвёртой.
1-е место — Медведев
Теннисист выиграл три турнира АТР (Роттердам, Доха, Дубай), «Мастерсы» (Майами, Рим) и вышел в финал US Open. 27-летний Даниил занял второе место в топе СМИ, четвёртое место в топе соцсетей и первое место в топе экспертов.
Топ-7 ценных брендов российских спортсменов. В списке только один футболист
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