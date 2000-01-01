Топ-5 лучших матчей в истории ЛЧ
В истории Лиги чемпионов было немало крутых матчей. Издание FourFourTwo составило список лучших из них. Как выглядит топ-5?
5-е место — «Депортиво» – «Милан»
Матч между командами прошёл в сезоне-2003/2004. В первой игре четвертьфинала «Милан» победил со счётом 4:1. Во втором матче «Депортиво» совершил невероятное, отыграл отставание (4:0) и вышел в полуфинал ЛЧ!
4-е место — «Милан» – «Барселона»
Команды встретились в финале ЛЧ-1993/1994. Казалось, что каталонцам победа обеспечена, но «россонери» сумели удивить. «Милан» выиграл со счётом 4:0.
3-е место — «МЮ» – «Бавария»
Финал ЛЧ-1998/1999 считается одним из величайших в истории. Мюнхенцы вели со счётом 1:0, но уже в компенсированное время команда Фергюсона забила два гола и вырвала победу (2:1).
2-е место — «Барселона» – «ПСЖ»
В первом матче 1/8 финала сезона-2016/2017 парижане уничтожили «Барселону» 4:0. В ответной встрече каталонцы совершили невероятный камбэк, выиграв 6:1.
1-е место — «Милан» – «Ливерпуль»
Лучший матч ЛЧ — финал сезона-2004/2005. «Ливерпуль» совершил «стамбульское чудо», отыгравшись с 0:3 за шесть минут. В итоге мерсисайдцы победили в серии пенальти 3:2.
Топ-5 лучших матчей в истории Лиги чемпионов
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