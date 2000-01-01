Топ-5 лучших матчей в истории Лиги чемпионов

3-е место — «МЮ» – «Бавария»

Финал ЛЧ-1998/1999 считается одним из величайших в истории. Мюнхенцы вели со счётом 1:0, но уже в компенсированное время команда Фергюсона забила два гола и вырвала победу (2:1).