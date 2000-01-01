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Клопп вышел из себя после матча с «Тулузой». Видео
Клопп вышел из себя после матча с «Тулузой». Видео
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вышел из себя после матча с «Тулузой» (2:3) в Лиге Европы. Наставник «красных» не оценил идею провести пресс-конференцию в шатре, рядом с которым ликовали фанаты «Тулузы». Клопп был очень зол!
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Клопп вышел из себя на пресс-конференции после матча с «Тулузой». Видео
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