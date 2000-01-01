Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ
В Лиге Европы прошли матчи 4-го тура группового этапа. The Telegraph оценил шансы команд на победу в турнире. Кто из команд метит в триумфаторы?
Наименьшие шансы на победу у «Бетиса» (4%), «Аталанты» (5%) и «Марселя» (5%). Все клубы лидируют в своих группах: у испанцев девять очков, у итальянцев — 10, а у французов — восемь.
Неожиданный претендент
Чуть выше вероятность победы у «Брайтона». Англичане занимают второе место в группе B с семью очками. Лидеру «Марселю» команда уступает одно очко.
Плотная борьба
10% — шанс на триумф «Ромы» и «Байера». Итальянцы располагаются на втором месте группы G с девятью очками, уступая «Славии» по дополнительным показателям. Немцы же лидируют в группе H с 12 очками.
Потенциальный чемпион
Главный претендент на победу в ЛЕ — «Ливерпуль». Вероятность такого исхода оценивается в 29%. «Красные» — первые в группе E с девятью очками.
Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ. Один из клубов — явный фаворит
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