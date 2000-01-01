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Клуб из Перу отметил чемпионство в темноте
Клуб из Перу отметил чемпионство в темноте
В Перу «Университарио» пришлось необычно праздновать титул. После финального свистка на стадионе неожиданно отключился свет. Получилось атмосферно!
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Крутая победа
Крутая победа
В первом матче финала на домашней арене «Университарио» сыграл вничью с «Альянса Лима». Ответная встреча проходила на стадионе соперника. Там уже «Университарио» победил 2:0.
Особое чемпионство
Особое чемпионство
После финального свистка на стадионе погас свет. Предполагается, что сделали это сотрудники «Альянса Лима».
Клубу из Перу пришлось праздновать чемпионство в темноте. Свет отключили соперники
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