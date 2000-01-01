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Постекоглу вновь стал лучшим в АПЛ
Постекоглу вновь стал лучшим в АПЛ
Ангелос творит что-то невероятное на старте сезона. Коуч «Тоттенхэма» третий раз подряд получил награду лучшему тренеру месяца. До Постекоглу это удавалось лишь трём специалистам. Кому?
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Антонио Конте
Антонио Конте
Экс-наставник «Челси» признавался лучшим тренером месяца три раза подряд — с октября по декабрь 2016 года.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Тренер «Ливерпуля» получал награду лучшему специалисту трижды — с ноября 2019 по декабрь 2020 года.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Единственный, кто становился лучшим тренером больше трёх раз, — Пеп Гвардиола. Коуч «Манчестер Сити» получал награду с сентября по декабрь 2017 года.
Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца в АПЛ. Такое удавалось лишь трём специалистам
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