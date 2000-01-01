Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца в АПЛ. Такое удавалось лишь трём специалистам

Постекоглу вновь стал лучшим в АПЛ

Ангелос творит что-то невероятное на старте сезона. Коуч «Тоттенхэма» третий раз подряд получил награду лучшему тренеру месяца. До Постекоглу это удавалось лишь трём специалистам. Кому?