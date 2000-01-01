Постекоглу вновь стал лучшим в АПЛ
Ангелос творит что-то невероятное на старте сезона. Коуч «Тоттенхэма» третий раз подряд получил награду лучшему тренеру месяца. До Постекоглу это удавалось лишь трём специалистам. Кому?
Антонио Конте
Экс-наставник «Челси» признавался лучшим тренером месяца три раза подряд — с октября по декабрь 2016 года.
Юрген Клопп
Тренер «Ливерпуля» получал награду лучшему специалисту трижды — с ноября 2019 по декабрь 2020 года.
Хосеп Гвардиола
Единственный, кто становился лучшим тренером больше трёх раз, — Пеп Гвардиола. Коуч «Манчестер Сити» получал награду с сентября по декабрь 2017 года.
Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца в АПЛ. Такое удавалось лишь трём специалистам
Читайте также
Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ
Бабушка спародировала Беллингема. Забавное видео
Клопп вскипел на пресс-конференции в Тулузе. Видео
Топ-5 лучших матчей в истории ЛЧ
Топ-7 самых ценных персональных брендов россиян
Анчелотти побил крутой рекорд Фергюсона в ЛЧ!
Какие команды уже вышли в плей-офф ЛЧ?
Хойлунд установил два уникальных рекорда в ЛЧ
В статистику Кейна в «Баварии» сложно поверить
Аналитики обновили прогноз на победителя ЛЧ
Пепе забил самый «старый» гол ЛЧ. Кого он обошёл?
Деревенская команда получила 16 карточек за минуту
Два клуба, которые не обыграл Гвардиола с «Сити»
Головин по статистике уступает только Мбаппе!
Все участники клубного чемпионата мира — 2023
Самые крутые рекорды Лионеля Месси