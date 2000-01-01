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У «Байера» крутейшая статистика на старте сезона
У «Байера» крутейшая статистика на старте сезона
«Байер» — один из лучших клубов Европы прямо сейчас. Немецкая команда выдала потрясающую статистику на старте сезона, не проиграв ни одного матча во всех турнирах!
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Победная серия
Победная серия
На счету «львов» 15 побед и одна ничья в 16 матчах. В Кубке Германии «Байер» выиграл два матча со счётом 13:2. В Лиге Европы команда Хаби Алонсо победила в четырёх встречах со счётом 14:2!
Лучшие в Германии
Лучшие в Германии
В Бундеслиге команда из Леверкузена выиграла девять матчей и однажды сыграла вничью. Общий счёт – 33:10.
Лидеры
Лидеры
«Байер» лидирует в Бундеслиге с 28 очками и в группе H Лиги Европы с 12 очками.
У «Байера» фантастическая статистика на старте сезона. Клуб не проиграл ни одного матча
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