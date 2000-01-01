Лучшие футболисты сезона по системе «гол+пас». Некоторые фамилии вас удивят

Лучшие футболисты сезона по системе «гол+пас»

Сезон-2023/2024 ещё не перевалил за середину, а в топ-5 лиг Европы уже есть немало игроков с 16 результативными действиями за клуб и сборную. Кто эти 10 футболистов?