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Лучшие футболисты сезона по системе «гол+пас»
Лучшие футболисты сезона по системе «гол+пас»
Сезон-2023/2024 ещё не перевалил за середину, а в топ-5 лиг Европы уже есть немало игроков с 16 результативными действиями за клуб и сборную. Кто эти 10 футболистов?
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10-е место: Лаутаро Мартинес
10-е место: Лаутаро Мартинес
Нападающий «Интера» и сборной Аргентины забил 14 голов и отдал две результативных передачи.
9-е место: Флориан Вирц
9-е место: Флориан Вирц
У полузащитника «Байера» и сборной Германии 17 (6+11) очков.
8-е место: Лерой Зане
8-е место: Лерой Зане
В этом сезоне вингер сборной Германии и «Баварии» забил 11 голов и отдал семь ассистов.
7-е место: Килиан Мбаппе
7-е место: Килиан Мбаппе
В этом сезоне у форварда «ПСЖ» и сборной Франции 18 (15+3) результативных действий.
6-е место: Серу Гирасси
6-е место: Серу Гирасси
На счету форварда «Штутгарта» и сборной Гвинеи 19 (17+2) результативных действий.
5-е место — Альваро Мората
5-е место — Альваро Мората
У нападающего «Атлетико» и сборной Испании на счету 16 голов и три результативных передачи.
4-е место: Виктор Бонифасе
4-е место: Виктор Бонифасе
Форвард забил 12 голов и сделал семь ассистов за «Байер» и сборную Нигерии.
3-е место: Джуд Беллингем
3-е место: Джуд Беллингем
В нынешнем сезоне полузащитник «Реала» и сборной Англии забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.
2-е место: Эрлинг Холанд
2-е место: Эрлинг Холанд
На счету нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» сейчас 20 голов и четыре результативных передачи.
1-е место: Гарри Кейн
1-е место: Гарри Кейн
В этом сезоне у форварда 32 (24+8) очка в матчах за «Баварию» и сборную Англии.
Лучшие футболисты сезона по системе «гол+пас». Некоторые фамилии вас удивят
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