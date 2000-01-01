Звёзды футбола в образе персонажей GTA
А что, если бы футболисты стали персонажами культовой игры? Портал Onefootball представил, как известные игроки выглядели бы в мире GTA. Получилось круто!
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Мохамед Салах
Винисиус Жуниор
Неймар
Пауло Дибала
Златан Ибрагимович
Звёзды футбола в образе персонажей GTA. Месси и Ибрагимович — чистая брутальность!
Читайте также
Лучшие футболисты сезона по гол+пас. Есть сюрпризы
У «Байера» крутейшая статистика на старте сезона
Клуб из Перу отметил чемпионство в темноте
Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца
Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ
Бабушка спародировала Беллингема. Забавное видео
Клопп вскипел на пресс-конференции в Тулузе. Видео
Топ-5 лучших матчей в истории ЛЧ
Топ-7 самых ценных персональных брендов россиян
Анчелотти побил крутой рекорд Фергюсона в ЛЧ!
Какие команды уже вышли в плей-офф ЛЧ?
Хойлунд установил два уникальных рекорда в ЛЧ
В статистику Кейна в «Баварии» сложно поверить
Аналитики обновили прогноз на победителя ЛЧ
Пепе забил самый «старый» гол ЛЧ. Кого он обошёл?
Деревенская команда получила 16 карточек за минуту