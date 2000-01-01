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Звёзды футбола в образе персонажей GTA
Звёзды футбола в образе персонажей GTA
А что, если бы футболисты стали персонажами культовой игры? Портал Onefootball представил, как известные игроки выглядели бы в мире GTA. Получилось круто!
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Джуд Беллингем
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Неймар
Неймар
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Звёзды футбола в образе персонажей GTA. Месси и Ибрагимович — чистая брутальность!
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