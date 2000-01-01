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Холанд не забил двум клубам АПЛ. Каким?
Холанд не забил двум клубам АПЛ. Каким?
Эрлинг продолжает зажигать в АПЛ. Форвард «Манчестер Сити» забил в ворота 19 из 21 клуба лиги, с которыми встречался. Какие команды ещё не покорились Холанду?
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Гол «Челси»
Гол «Челси»
В матче 12-го тура с «Челси» Холанд оформил дубль (4:4). «Синие» стали 19-й командой, которой забивал Эрлинг в лиге.
Стойкие соперники
Стойкие соперники
Пока норвежцу покорились 19 из 21 команды, с которыми форвард играл в АПЛ. Забить Холанду пока не удалось в ворота «Ливерпуля» и «Брентфорда».
Особый случай
Особый случай
С «Ливерпулем» у Эрлинга особая история. «Красным» нападающий забивал не в АПЛ, а в четвёртом круге Кубка лиги (3:2). Поразить ворота «Брентфорда» у норвежца пока не получилось в принципе.
Холанд забил 19 клубам в АПЛ! Лишь две команды пока не покорились форварду
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